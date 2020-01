Quasi un centinaio alla camminata dell'imbrunire a Cerrina

CERRINA - Erano quasi un centinaio i partecipanti sabato scorso alla “Camminata all’imbrunire in Valcerrina” proposta da Cammini DiVini in collaborazione con la Pro Loco di Cerrina. I sentieri resi fangosi dalla pioggia della sera precedente non hanno fermato i numerosi partecipanti che hanno potuto apprezzare il fascino dei luoghi monferrini, sotto le stelle, attraversando alcuni dei punti più nascosti tra le nostre colline.

Al termine i partecipanti più fortunati, quelli che prenotando in anticipo hanno trovato posto per cena, sono stati accolti dai volontari della Pro Loco per una cena che comprendeva anche polenta e spezzatino, in un clima festoso e familiare.