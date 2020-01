Domenica alle 12 la benedizione degli animali

CASALE - Domenica 26 Gennaio, i Cavalieri del Monferrato e di Cà Horse, in collaborazione con il Circolo Lavoratori Ronzonesi organizzano, per la Festa di Sant'Antonio Abate (patrono degli animali domestici), alla presenza del Sindaco Federico Riboldi e dei i rappresentanti dei canili Casalesi di Cascine Rossi e Baulandia, la Benedizione degli animali a cura di Don Marco Pivetta, presso il piazzale della pista ciclabile del Ronzone alle ore 12. Sono invitati a partecipare (in compagnia dei loro animali) tutti gli appassionati. Ci saranno vin brulè e biscotti per gli intervenuti.