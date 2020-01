Giorno della memoria nel ricordo di Raffaele Jaffe

CASALE - In occasione della Giorno della Memoria, lunedì 27 gennaio, alle 10.30 verrà deposta una corona di alloro in memoria delle vittime della Shoah alla targa - monumento posizionata al cardine dove era collocato il cancello del ghetto ebraico, in via Alessandria.

Alle 11.30 avrà luogo l'intitolazione di una porzione dei giardini della stazione ferroviaria (la parte verso viale Bistolfi) a Raffaele Jaffe. Dirigente sportivo, fondatore del Foot-Ball Club Casale e Preside degli Istituti Lanza e Leardi di Casale, Jaffe, di origine ebraica, morì deportato nel campo di sterminio di Auschwitz nel 1944.

Il Giorno della Memoria è una data istituita a livello internazionale per commemorare le vittime dell'Olocausto. Il 27 febbraio del 1945 è il giorno in cui le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz.