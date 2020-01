La Familiare batte la capolista

L'impresa di giornata, nel campionato di Promozione, la fa La Familiare, che soffre, ma batte, in casa, 13-9, la Centallese capolista e accorcia così la classifica. Gli alessandrini vincono con la coppia Piccardo - Ressia (6-5) e pareggiano con la terna Guido - Borsari - Pasquin (8-8), ma poi cedono l'individuale con Gatti (6-11), la seconda coppia Ferraris - Prando (5-7) e per una sola bocciata (31-32) il tiro progressivo con Guido. Ospiti avanti 7-3, ma inizia la rimonta: Ferraris (23-21) e Piccardo (18-12) vincono le due prove di tiro di precisione, e pareggiano, 7-7, poi Ressia si impone nel secondo individuale (11-8), e vincono anche le coppie Ferraris - Pasquin (11-5) e Piccardo - Gatti (9-3). Sul 13-7 ininfluente il ko della terna Muro - Borsari - Prando (6-11).

Ancora una sconfitta severa per la Nuova Boccia in casa dell'Enviese: 17-5, per la squadra del dt Bruno Grosso solo la coppia Fossati - Torta (11-2), Della Piazza nell'individuale (11-6) e il pareggio della seconda coppia Borella - Della Piazza (8-8). Sugli altri campi Marene - Forti e Sani 11-11, Aostana - Veloce Club 10-12.

In classifica Centallese sempre al comando, con 14 punti, davanti a Enviese e Veloce Club con 10, La Familiare, Aostana, Forti e Sani con 9, Nuova Boccia con 8. La Familiare e Forti e Sani hanno una gara in meno, che recupereranno il 1° febbraio.

In Prima Categoria San Candido vince in volata, 10-8 su Pianezza, e si conferma al primo posto nel girone C con 3 punti di vantaggio su Silpa, che batte, 14-4, Nosenzo.