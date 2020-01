Alla Canna cinque conferenze per raccontare il cinema italiano

CASALE - Da sabato 31 gennaio prenderà il via "Il grande romanzo del cinema – Dal secondo dopoguerra a oggi", il corso tenuto da Simone Spoladori e organizzato dalla Biblioteca Civica e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Casale Monferrato.

Cinque conferenze per raccontare il cinema italiano dal Neorealismo e dalle prime prove di quella che poi diverrà universalmente famosa come la “commedia all’italiana”, fino all’età dell’oro degli anni ’60. Dai tumultuosi anni ’70 fino alla crisi degli anni ’80 e ai nostri giorni.

Durante gli incontri saranno proposte numerose sequenze dei più importanti film citati, riepilogati in una filmografia essenziale, resa disponibile al termine di ogni lezione. In ciascun incontro saranno posti in evidenza i legami inscindibili tra il cinema e le dinamiche storiche e sociali di ogni periodo, sottolineando, quindi, come i film forniscano sempre un’efficace fotografia delle complesse e spesso difficilmente decifrabili evoluzioni del nostro Paese.

Per questo motivo il corso può essere particolarmente utile come integrazione dei corsi scolastici di Italiano, Storia e Storia dell'Arte, sia per gli insegnanti sia per gli studenti. Gli incontri, a ingresso libero e aperti a tutti, sono validi anche come corso di formazione per insegnanti e avranno validità di credito formativo per gli studenti delle scuole superiori della città (piattaforma Sofia).

Il programma completo dell'iniziativa che si terrà nella Sala Multimediale della Biblioteca Civica Giovanni Canna:

Venerdì 31 gennaio: 17.30 - Anni ’40 e ’50: Pane, amore e… riso amaro - Il Neorealismo e la Commedia all’italiana

Venerdì 7 febbraio: 17.30 - Anni ’60: Cronache di un amore - I grandi autori e la dimensione internazionale

Venerdì 14 febbraio: 17.30 - Anni ’70: Brutti, sporchi e cattivi - Tra cinema “di genere” e nuovi autori

Martedì 10 marzo: 17.30 - Anni ’80: La messa è finita - La crisi del cinema italiano

Venerdì 13 marzo: 17.30 - Anni ’90 e nuovo millennio: Gomorra - Nuovi autori e nuovi sguardi

Simone Spoladori è, oltre che insegnante, critico cinematografico e autore per cinema, radio (suo Destini incrociati su Radio24), televisione e teatro. Ha pubblicato: Tim Burton. Il gotico delle meraviglie (2010), e Paolo Sorrentino. Le conseguenze di un autore (2014 e. ha in preparazione un libro su Christopher Nolan.

Per informazioni: 0142 444246 / 0142 444298 o bibliote@comune.casale-monferrato.al.it