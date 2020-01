Consiglio Comunale: a Casale due sedute in pochi giorni

CASALE - Si riunisce domani, mercoledì alle 21, il Consiglio Comunale di Casale. Un'ulteriore seduta è prevista anche lunedì 3 febbraio, alle 21.

«Si è scelto di articolare i lavori del Consiglio su due serate – ha spiegato il Presidente Fiorenzo Pivetta – per consentire la più ampia trattazione delle numerose proposte deliberative iscritte all'ordine del giorno. La serata di mercoledì, quindi, verrà dedicata all'esame delle prime cinque deliberazioni, tra le quali si ricordano in particolare quelle finalizzate alla nuova regolamentazione dei servizi per la prima infanzia e del sistema di tariffazione dei servizi scolastici ed educativi. Lunedì 3 febbraio si affronterà, invece, la proposta, integrata dalle proposte formulate dai gruppi di minoranza, dell'istituzione di sette Consulte Comunali e dei Consigli di partecipazione, intesi dall'Amministrazione Comunale quale organismo in grado di assicurare, con modalità semplici e dirette, il dialogo e il coinvolgimento delle realtà territoriali e di quartiere».