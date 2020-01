Si è dimesso il direttore generale di Cosmo? Lavagno: "Il sindaco ci spieghi"

CASALE - Si sarebbe dimesso il direttore generale di Cosmo, Marco Peretti. L'ingegnere aeronautico, 52 anni, di Rho, era entrato in carica il 1° febbraio 2018 dopo l'autorizzazione dell'assemblea dei soci avvenuta il 25 gennaio 2018.

Del consigliere comunale Fabio Lavagno (PD) la prima reazione: "Che cosa succede nelle aziende pubbliche di Casale? Nel mese di dicembre abbiamo assistito al “pasticciaccio” su AMC e nomina del direttore, di cui abbiamo solo notizie di assemblee con punti rimandati e mai riaggiornati, corredati da risposte a richieste di accesso agli atti incomplete e frammentarie. Oggi, invece, apprendiamo della notizia delle dimissioni del direttore della società Cosmo. Di fronte ad una tale confusione non possiamo che porci la domanda su cosa stia capitando nelle aziende partecipate dal Comune di Casale. Si tratta di una domanda che segue le tante richieste affinché la maggioranza esplicitasse i suoi indirizzi rispetto a queste aziende, che non solo erogano servizi, ma sono un vero patrimonio dei cittadini e di governo del territorio. Domani si riunirà il Consiglio comunale, il Sindaco venga in Aula a riferire sulle ragioni di queste dimissioni e sugli indirizzi che intende adottare per le aziende pubbliche casalesi".