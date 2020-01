Un concorso per foto del Grande Fiume e dei suoi Amici

CASALE - In attesa di conoscere date e programmi del 2020, che saranno comunicati nei prossimi giorni, gli Amici del Po svelano la prima novità in programma per l’anno appena iniziato. Si tratta del piccolo concorso “Una foto per il Po e per i suoi Amici”, un contest fotografico riservato a chi avrà sottoscritto il tesseramento 2020 dell’associazione.

Si potrà partecipare con un massimo di tre scatti, fatti sia con la macchina fotografica che con lo smartphone. Nelle immagini (da 1 a 5 mb) dovranno comparire gli Amici del Po in azione, oppure il Grande Fiume nel suo tratto monferrino, oppure un evento organizzato o partecipato dall'associazione oppure ancora, ed è l’ideale, tutte le cose insieme.

Le foto si potranno inviare entro il 31 ottobre alla mail presidente@amicidelpocasale.it indicando il nome e il cognome dell’associato e il numero della tessera 2020 (unitamente ad qualche parola che indichi la data dello scatto e magari i riferimenti di dove è stata scattata e in che circostanza). Una giuria composta da fotografi e da alcuni Amici del Po sceglierà i 12 scatti migliori che saranno utilizzati per il calendario 2021 dell’associazione.

I tre scatti meglio valutati riceveranno premi offerti dalle realtà commerciali che sostengono l’attività associativa, si ricorda su base totalmente volontaria. Gli altri saranno comunque stampati e utilizzati per un’esposizione.