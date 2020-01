Al "Cappuccino" sabato c'è Eva Negri

CASALE - Sabato 1 febbraio è in programma un nuovo appuntamento con Un cappuccino tra le righe. Alla Biblioteca Civica Giovanni Canna di via Corte d’Appello 12 a partire dalle ore 10 protagonista sarà Eva Negri, che parlerà del suo libro Come dura pietra.

Il ritrovamento di un cadavere lungo il fiume, la guardia del corpo di un potente uomo d'affari, un mondo crudele pronto a reclamare Eleonora, la giovane protagonista che per inseguire la sua passione per la scultura non cede ai ricatti del padre e sola si incammina lungo il percorso difficile della vita. Questi gli ingredienti del thriller mozzafiato dell'esordiente Eva Negri.