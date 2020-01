Domenica al Castello si presenta il cd di Bonfanti e Coppo

CASALE - Torna Books&Blues in biblioteca a Casale e per l’occasione di trasferisce in uno scenario suggestivo e prestigioso: il Castello del Monferrato. L'occasione sarà la presentazione del nuovo lavoro di Paolo Bonfanti (direttore artistico della rassegna) e Martino Coppo dal titolo Pracina Stomp. L'appuntamento con il nuovo cd è per domenica 2 febbraio alle 16.30 nella sala al secondo piano del Castello.

Organizzano dalla Biblioteca Civica Giovanni Canna e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Casale Monferrato, l’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, si terrà tra le opere di Gigi Marini, che esporrà fino al 23 febbraio i suoi 50 anni di colore.

Pracina Stomp è un lavoro che "sa" di Monferrato: l'album, infatti, è stato prodotto dalla prestigiosa casa discografica Felmay (con sede a Roncaglia) ed è stato registrato alla Cascina Pracina, un luogo magico tra le colline ovadesi. Diversi sono i musicisti che hanno preso parte alla registrazione: Nicola Bruno al basso, Roberto Bongianino alla fisarmonica e Stefano Resca alla batteria.

L'album ha ricevuto recensioni molto positive sulle riviste e i blog specializzati, ad esempio: «Un sodalizio ben amalgamato che ha centrato il bersaglio e ci trasmette le tendenze e i gusti di due grandi musicisti (…) in questa magica atmosfera Paolo e Martino hanno compiuto un piccolo miracolo…» ha scritto Aldo Pedron su Mescalina.

«Un duo che torna in grande stile (…) un bel disco senza dubbio (…) chi ama questo genere non se lo faccia scappare…» scrive Michele Manzotti su Il Popolo del Blues.

O ancora: «Pracina è la cascina dove per una settimana musicisti e produttore si sono raccolti per incidere questo lavoro che va di diritto nella classifica dei migliori album dell’anno» sono le parole di Gianluca Dessì su Blogfoolk.