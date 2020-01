Venerdì il primo degli incontri dedicato al cinema dal secondo dopoguerra

CASALE - Tutto pronto per il primo appuntamento con Il grande romanzo del cinema – Dal secondo dopoguerra a oggi, il corso tenuto da Simone Spoladori e organizzato dalla Biblioteca Civica e dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Casale Monferrato.

Si parte venerdì 31 gennaio alle ore 17.30 con la prima delle cinque conferenze che racconteranno il cinema italiano dal Neorealismo e dalle prime prove di quella che poi diverrà universalmente famosa come la “commedia all’italiana”, fino all’età dell’oro degli anni ’60. Dai tumultuosi anni ’70 fino alla crisi degli anni ’80 e ai nostri giorni.

In questo primo incontro, dal titolo Anni ’40 e ’50: Pane, amore e… riso amaro - Il Neorealismo e la Commedia all’italiana sarà ripercorsa la storia del cinema italiano dagli ultimi "telefoni bianchi" alla nascita del Neorealismo fino al passaggio alla "commedia all’italiana”.

Si parlerà di cinema di regime e di cinema militante, del concetto proposto da Cesare Zavattini di "pedinamento della realtà" e dei “mostri” prodotti dal boom economico, cercando di fare chiarezza sui due decenni in cui gli autori del nostro cinema sono stati in grado di mettere un'intera nazione davanti allo specchio, riuscendo anche a dare un contributo teorico determinante al complesso rapporto tra cinema e reale.

Gli incontri, a ingresso libero e aperti a tutti, sono validi anche come corso di formazione per insegnanti e avranno validità di credito formativo per gli studenti delle scuole superiori della città.