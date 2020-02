Lesioni a una donna per la raccomandata? 27enne denunciato

VALMACCA - I Carabinieri di Ticineto, al termine degli accertamenti in seguito alla querela presentata da una 50enne di Alessandria, hanno denunciato in stato di libertà per lesioni personali, violenza e resistenza a un incaricato di pubblico servizio un 27enne di Valmacca, poiché, per futili motivi legati alla consegna di una raccomandata, avrebbe strattonato e inseguito con la sua auto la donna, provocandole, oltre che a un preoccupante stato d’ansia, anche delle lesioni giudicate guaribili in 10 giorni.