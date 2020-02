È morto Gianni Turino, giornalista e scrittore. Aveva 79 anni

CASALE - Se n'è andato Gianni Turino, 79 anni, giornalista molto noto e apprezzato. Nato e cresciuto al Ronzone di Casale. Proprio nel quartiere dove sorgeva la fabbrica Eternit ha fatto, da ragazzo, le prime esperienze giornalistiche sul ciclostile "Caffettiera" fondato da Italo Varvello. Fin da giovanissimo ha collaborato con giornali e riviste con racconti, elzeviri, note di costume, poesie e vignette. Per più di quattro decadi ha collaborato con Tuttosport, per quindici anni con La Vita Casalese, per più di trenta con Il Monferrato. Oltre a questo ha avuto esperienze come direttore responsabile di Radio Mondo e Radio Grande Famiglia.

Sposato con Anna Maria dal 1964, padre di Vincenzo, Vittorio e Valeria, nonno di Lorenzo, Alberto e Lucia; Gianni era un Alpino, "Bartaliano" e Torinista doc, è conosciuto anche per la sua attività di autore librario (l'ultimo "Parlami d'amore Mariù" della fine del 2019). Da qualche tempo lottava con la malattia che lo aveva debilitato ma non ne aveva fiaccato la verve e la voglia di comunicare, anche sui social network.

"Ci ha lasciati dopo una malattia che lo ha consumato lentamente ma inesorabilmente in questi ultimi mesi - lo ricorda il Casale Fbc in una nota ufficiale - Gianni Turino era per tutti noi "il poeta". Ha raccontato la storia, anzi le storie, di questa splendida comunità che si chiama Casale, con stile, pacatezza, ironia. Per chi scrive è stato oltre che amico, maestro. Il Casale Fbc si stringe in un grande abbraccio a Vittorio e a tutta la famiglia. Grazie Gianni per tutto quello che ci hai dato".

Non sono ancora state definite le date del rosario e del funerale.