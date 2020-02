Oggi è la data palindroma

ALESSANDRIA - Oggi è domenica, niente di strano. Però, a differenza di una "normale" domenica, che si presenta ogni 7 giorni, è una data particolare, palindroma. Si tratta di una curiosità che permette alla data sul calendario di poter esser letta con uguale risultato da destra a sinistra come da sinistra a destra.

02-02-2020, così come era capitato quasi vent'anni fa con il 10-02-2001 e con il 20-02-2002 e una decina di anni fa con il 01-02-2010, 11-02-2011 e 21-02-2012. Insolito ma non troppo quindi? Già, perchè mentre la prossima data palindroma sarà il 12-02-2021, la peculiarità è che la data di oggi è palindroma al 100%, può essere letta in modo ambivalente anche dagli anglosassoni, che mettono il mese prima del giorno indicando la data. Questa circostanza non si verificava dall'11-11-1111, quasi un migliaio di anni fa e, all'epoca, non esisteva nemmeno la data di tipo americano...