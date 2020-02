Incidente di S. Germano, in prognosi riservata il generale degli Alpini

CASALE - È il cinquantatreenne Simone Giannuzzi, generale di Brigata del corpo degli Alpini, di stanza alla base di Solbiate Olona, l'autista della Wolkswagen Golf rimasta coinvolta questa mattina nello scontro con un camion a San Germano (Casale) all'incrocio tra la Sp31 e la Sp50 (al bivio per Roncaglia), in uscita dal paese in direzione Alessandria.

Il conducente del mezzo pesante, un cittadino di nazionalità moldava, è rimasto illeso mentre Giannuzzi si trova ora ricoverato in rianimazione all'ospedale di Casale, con prognosi riservata.

Sulla dinamica dell'impatto, avvenuto prima delle 8 e causa di lunghe code, indagano i Carabinieri diretti dal capitano Tapparo.