Il mondo della creatività Casalese piange: è morto "Il Base"

CASALE - Il mondo della creatività Casalese è in lutto. Nella serata di ieri a Torino è morto Massimo Bazzan, per molti "Il Base", grafico (con in curriculum alcune importanti collaborazioni) e dj molto noto in città.

Bazzan, che lavorava al co-working Concrete di Casale, soffriva di cuore e nel tempo aveva già subito alcune operazioni. L'ultima, a Torino, ha avuto delle complicazioni che hanno portato all'arresto cardiaco. Aveva 50 anni.