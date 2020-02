Alla Canna ritorna l'appuntamento con il cinema

CASALE - Dopo il grandissimo successo della prima conferenza, ritorna venerdì 7 febbraio alle 17.30 in Biblioteca Civica il corso tenuto da Simone Spoladori su Il grande romanzo del cinema italiano. Dopo il Neorealismo e la prima commedia all'italiana (il cosidetto "neorealismo rosa") si arriva al decennio del boom economico (e non solo), quando la dimensione, anche industriale, del cinema italiano si impone mondialmente.

Durante l'incontro, dal titolo Anni ’60: Cronache di un amore – I grandi autori e la dimensione internazionale si racconterà “l’età dell’oro” di Cinecittà, gli anni ‘60, tra divismo e grande cinema d’autore. Si ritroverà Visconti, già protagonista del primo incontro, ma soprattutto si lavorerà sulle diverse eredità lasciate da due grandi maestri come Federico Fellini e Michelangelo Antonioni.

Come sempre, saranno proposte analisi di alcune sequenze dei più importanti film citati, e saranno posti in evidenza i legami inscindibili tra il cinema e le dinamiche storiche e sociali di ogni periodo, sottolineando, quindi, come i film forniscano sempre un’efficace fotografia delle complesse e spesso difficilmente decifrabili evoluzioni del nostro paese.

Simone Spoladori è, oltre che insegnante, critico cinematografico e autore per cinema, radio (suo Destini incrociati su Radio24), televisione e teatro. Ha pubblicato: Tim Burton. Il gotico delle meraviglie (2010), e Paolo Sorrentino. Le conseguenze di un autore (2014 e. ha in preparazione un libro su Christopher Nolan.