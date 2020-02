Casale Bene Comune all'evento antifascista

CASALE - In merito alla manifestazione di Forza Nuova indetta sabato a Casale, da Casale Bene Comune fanno sapere che parteciperanno alla contro-manifestazione organizzata dall'Anpi in contemporanea: «Lo faremo convintamente, non solo per l'arrivo da fuori città di una forza apertamente e dichiaratamente fascista come Forza Nuova, ma anche​ in aperto dissenso con chi divulga e persegue​ ideologie razziste, antisemite, discriminatorie di ogni genere e per chi, non meno colpevole, non ne prende​ ​le distanze. Non ci vogliono patentini o tessere per sentirsi cittadini dell'Italia risorta dalle ceneri della tragedia nazifascista, l'italia della Costituzione; e Casale Monferrato non può essere il fortino in un mondo che per cambiare in meglio ha bisogno di onestà e fratellanza».