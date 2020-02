In auto con la mazza da baseball. Denunciato

FUBINE - I Carabinieri della Compagnia di Casale sono stati recentemente impegnati in attività di controllo sui temi dell'immigrazione e della circolazione stradale.

I militari dell'Arma di Ozzano hanno denunciato per violazione del Testo Unico sull'Immigrazione un 33enne moldavo domiciliato a Treville che è risultato irregolare in Italia. L'uomo, denunciato, è stato invitato a presentarsi in Questura ad Alessandria per regolarizzare la sua posizione. Sempre i Carabinieri di Ozzano, hanno denunciato per le stesse incombenze e con le stesse conseguenze un 63enne marocchino, domiciliato a Tronzano, nel Vercellese.

I Carabinieri di Fubine hanno inoltre denunciato per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere un 40enne fubinese. A bordo dell'auto su cui è stato fermato è stata trovata una mazza da baseball senza giustificazione.