Terminati i lavori all'ex Biblioteca Ragazzi

CASALE - Si sono appena conclusi i lavori di risistemazione dei locali della Biblioteca Civica in via Corte d’Appello dove sino a dieci anni fa era collocata la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi.

«Poter restituire alla città nuovi spazi di aggregazione e di incontro – hanno sottolineato il sindaco Federico Riboldi e l’assessore alla Cultura Gigliola Fracchia – è sempre un momento di gioia. Sabato sarà quindi un piacere festeggiare tutti insieme la conclusione degli importanti lavori di riqualificazione, avviati alcuni anni fa e oggi conclusi in tutta la loro bellezza. Un grazie doveroso a chi ha contribuito, con l’Amministrazione comunale, stanziando i fondi necessari».

I locali - i cui lavori sono iniziati durante la precedente amministrazione - sono stati restaurati grazie a un finanziamento della Compagnia di San Paolo e ad altri contributi della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, a cui si aggiungono risorse dirette del Comune.

È nato così il progetto Cantiere Langosco che esprime la volontà del Comune di Casale Monferrato di restituire alla città un nuovo spazio di produzione e di aggregazione culturale.

Ora i nuovi spazi, insieme al cortile interno già utilizzato in estate per eventi pubblici, possono essere inaugurati e diventeranno nei prossimi mesi un luogo di incontro, studio e lavoro, all’interno del quale verranno proposte attività di promozione del territorio, avvicinamento alla cultura ed eventi per la collettività.

I nuovi locali (Biblioteca Civica, via Corte d’Appello 12) saranno inaugurati sabato 8 febbraio con un pomeriggio molto denso. Si inizia alle ore 15 con una edizione speciale del Bookasalecrossing che si svolgerà proprio nelle due stanze appena restaurate, dove si potranno trovare come sempre migliaia di libri che potranno essere portati a casa, letti e poi restituiti nei box gialli sparsi per la città. Il Book si protrarrà sino alle ore 19.

Alle ore 17 la vera e propria inaugurazione delle nuove sale. A “tagliare il nastro” saranno il sindaco Federico Riboldi, l’Assessore alla Cultura di Casale Monferrato Gigliola Fracchia, mentre il direttore della Biblioteca Civica Roberto Botta e la presidente dell’associazione Arte e Storia Antonella Perin, illustreranno il progetto di recupero e le importanti caratteristiche storiche e architettoniche di Palazzo Langosco. A Gennaro Belfiore, docente dell’Istituto Superiore Leardi, il compito di spiegare le caratteristiche dei pannelli musivi in fase di realizzazione da parte degli allievi dell’istituto, che impreziosiranno le pareti delle nuove stanze.

Seguirà un reading dedicato al libro e alla lettura (a proporre i diversi brani ci saranno Roberta Caretti, Paola Casulli, Francesca Demichelis, Giorgio Milani e Jessica Elisa Serra). Infine verrà presentato il nuovo roll-up che da ora in poi verrà utilizzato per promuovere il Bookasalecrossing.

Al termine un piccolo rinfresco per tutti i presenti offerto da Fuga di Sapori (Associazione Ises) che ha attivamente collaborato alla realizzazione del progetto “Cantiere Langosco” e in particolare alla costruzione dei mobili e degli arredi realizzati dai detenuti dell’Istituto di Pena Cantiello e Gaeta - Casa Circondariale di Alessandria attraverso il progetto Socialwood.