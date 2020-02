Fine settimana di corsa a Casale: in bici e in mtb

CASALE - Si corre a Casale nel fine settimana. Si corre a piedi e in mountain bike per la prima competizione agonistica a staffetta tra podisti e ciclisti: il “Kintana Cross Race” nel Bosco della Pastrona del Parco Naturale del Po.

Sabato 8 e domenica 9 febbraio, presso il Bosco della Pastrona, si svolgerà la prima manifestazione sportiva agonistica denominata “Kintana Cross Race”, evento sportivo che racchiude le discipline della corsa campestre e della mountain bike. La partenza e l’arrivo delle due giornate si svolgeranno presso l’area pedonale di Viale Lungo Po all’imbocco dell’argine ciclo pedonale che porta in zona Piste Ciclabili e Campi Sportivi del Ronzone.

La manifestazione promossa da Fiab Monferrato Bike e da Bici Club Cinghiale, con il patrocinio tecnico di Asd Frecce Bianche Triathlon e Asd 4 Colli Monferrato, con il patrocinio del Comune di Casale e della Provincia di Alessandria, è valevole per il primo Trofeo Kintana del Monferrato.

La prima parte della manifestazione parte dall’area ciclopedonale per poi addentrarsi nella folta area boschiva del Percorso Kintana, luogo frequentatissimo da runner e biker provenienti da ogni parte del Piemonte e dalla vicina Lombardia. La peculiarità del Percorso Kintana è il suo suolo, fortemente drenante e compatto, caratteristica che permette l’usufrutto in ogni stagione anche dopo forti piogge.

La manifestazione, divisa in due giorni di gare, prevede due eventi di forte attrazione sportiva.

Sabato 8 febbraio è Corsa Campestre Notturna, dalle ore 18.30 partirà da Viale Lungo Po un corteo di Runner ognuno con propria luce a led in testa, e lo spettacolo per gli spettatori sarà affascinante.

Il ritrovo per gli agonisti (muniti tutti di Certificato Medico Agonistico) è dalle ore 15 quando si apriranno le iscrizioni (15 euro con pacco gara dal valore dello stesso importo).

Domenica 9 febbraio è invece dedicato alla combinazione delle due discipline sportive; la Corsa Campestre e la Mountain Bike per una gara a staffetta. Il ritrovo, per la domenica, parte dalle ore 7.30 nei giardini del viale Lungo Po fino alla partenza che è prevista alle ore 10.30; primo tratto corsa campestre fino all’area Picnic del Bosco della Pastrona e secondo tratto in staffetta in Mountain Bike con due giri del percorso per poi terminare tornando in viale Lungo Po dove è previsto l’arrivo.

Le iscrizioni on line ad oggi, evidenziano il diffuso interesse tra gli atleti provenienti da tutto il nord Italia; dalla Lombardia, dal Piemonte e dalla Liguria, fino coinvolgere atleti provenienti dal Veneto e dall’Emilia Romagna.

Ospiti d’onore due Campioni Europei;

Marta Menditto, Medaglia d’Oro di Triathlon Cross Under 23 del 2019, vincendo alla rassegna che si è disputa a Targu Mures, in Romania, e Medaglia di Bronzo ai Campionati Mondiali Under 23 disputati nello stesso anno in Spagna.

Gianfranco Cucco, il Monferrino Campione Europeo 2018 di Duathlon Cross ad Ibiza e ancora Campione Europeo nella categoria Age Group 25 - 29 anni nel 2019 di Duathlon Cross in Transilvania.

Tra i collaboratori della manifestazione troviamo il gruppo dei volontari di Ari, i radioamatori che dal percorso informeranno “Radio Corsa” condotta alla partenza dallo speaker Marco Bertoncini.

I volontari della Protezione Civile offriranno il prezioso servizio di supporto tecnico. Sono terminati i grandi lavori di preparazione dell’area a cura dei “Volontari Amici del Kintana” di Fiab Monferrato Bike, che hanno duramente lavorato per garantire un percorso d’eccellenza, curato fino nei minimi particolari.

La coreografia della manifestazione spetta al Dj “7the One” con musica mixata a rallegrare l’evento oltre che lo stand gastronomico di Mondo Pizza e la birra de iBirrattieri in riva al fiume Po.

Un grazie a chi ha collaborato in sordina alla buona riuscita dell’evento, tra cui Cappa Arredamenti di Casale Monferrato, le Officine Meccaniche Saicas di Candia Lomellina e l’Asd Tre Rose Rugby di Casale Monferrato. Info 392 646 2505.