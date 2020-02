Ritorna Casale Città Aperta

CASALE - Secondo appuntamento dell’anno per Casale Città Aperta, la tradizionale iniziativa per far conoscere i monumenti cittadini organizzata dell’Assessorato alla Cultura – Museo Civico e in programma abitualmente durante il Mercatino dell’Antiquariato: seconda domenica del mese e sabato precedente.

Sabato 8 e domenica 9 febbraio 2020 saranno visitabili: la Cattedrale di Sant'Evasio, la chiesa di San Domenico (dalle ore 15 alle 17.30), la chiesa di Santa Caterina (dalle ore 10 alle 18), il Teatro Municipale, la Torre Civica, Palazzo Vitta e la chiesa di San Michele (tutti con orario sabato dalle 15) alle 17.30 e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.30); il Castello del Monferrato con le mostre 50 anni di colore dedicata a Gigi Marini e Le guerre mondiali e il destino dei popoli dedicata al Giorno del Ricordo a ingresso gratuito (con orario 10 -13 e 15 - 19).

Domenica, alle ore 15 con partenza dal Chiosco Informazioni Turistiche in piazza Castello, si potrà inoltre partecipare a una passeggiata in centro città con l’accompagnamento gratuito a cura dell’Associazione Orizzonte Casale.

Continua l’offerta dell’ingresso gratuito al Museo Civico (sabato e domenica dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 18.30). Situato nell’ex Convento di Santa Croce, include la Pinacoteca (con l’esposizione di circa 250 opere tra dipinti e sculture), la Gipsoteca Leonardo Bistolfi (una delle poche collezioni italiane in grado di illustrare l’intero percorso creativo di uno scultore nella sua completezza; sono esposte 170 sculture del maestro simbolista, di origine casalese, che raggiunse fama internazionale) e la mostra Carlo Vidua una vita in viaggio. Dal Monferrato all’estremo Oriente con l’esposizione degli straordinari oggetti, libri e documenti raccolti dal viaggiatore monferrino all’inizio dell’Ottocento. il Museo, inoltre, propone per domenica 9 febbraio una visita tematica dal titolo Leonardo Bistolfi e le arti del suo tempo (ore 17,00).

Il Tesoro del Duomo (Sacrestia Aperta) e i sottotetti della Cattedrale resteranno chiusi; la riapertura è prevista per il mese di marzo.

Riaprono, dopo la pausa invernale, la Sinagoga e i Musei Ebraici: aperti domenica dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 con ingresso a pagamento. Edificato nel 1595, monumento di grande interesse storico e artistico, il Tempio Israelitico oggi si presenta nel suo splendore barocco rococò piemontese (1700-1800). Sono annessi il Museo Ebraico, che espone numerosi argenti, tessuti e oggetti di culto.