Il Monferrato dice addio a Germano Cantamessa

CASALE - «Ciao sono Germano, ce l'hai la fidanzata?». Era con questa domanda che Germano Cantamessa mi salutava, ogniqualvolta mi vedeva all'uscita da scuola, alle elementari. Così come faceva con me però faceva e ha continuato a fare con generazioni di studenti, la sua passione erano i bambini. Per tutti, in tutto il territorio, c'era una parola, una macchinina, una mano ad attraversare la strada.

La notizia della sua morte, a 57 anni, ha sconvolto tutta la comunità Casalese questa mattina. Germano era veramente benvoluto da tutti.

Non sono mai riuscito a dirglielo. «Germano, la fidanzata l'ho trovata, ora è mia moglie». Ciao Germano, chissà quante macchinine avrai da regalare, ovunque tu sia ora.