Stay O'Party vince il derby e balza in vetta

CASALE MONFERRATO - Con il supporto di un "Bianchi" gremito di pubblico come non mai, il derby casalese è dello Stay O’ Party che con il più classico dei risultati all'inglese restituisce agli avversari il risultato dell'andata: apre le marcature Micillo con un rigore ad inizio primo tempo, la chiude allo scadere della ripresa il gol di Kerroumi per il 2-0 finale.

Nel primo tempo, al 3' c'è un tocco di mano in area piccola di Volpato, l’arbitro lo vede e concede subito il rigore allo Stay: dal dischetto Micillo trasforma per l’1-0. Al quarto d’ora la reazione di padroni di casa porta a sfiorare il pareggio prima con Roccia murato da Favarin, poi con Zaia che sulla respinta calcia di un soffio a lato del palo. Il primo tempo rimane così in relativo equilibrio con qualche azione pericolosa della Junior che non riesce però a finalizzare la gran mole di calcio prodotta.

Nella ripresa è lo Stay a partire meglio, con un pressing alto degli uomini di Perotti che non lasciano modo di costruire gioco alla Junior: la prima occasione da gol arriva così solo al 25’ quando c'è un lancio di Moscato per la corsa di Artico che si avvicina alla porta e conclude sul primo palo chiuso dall’intervento di Favarin. Dieci minuti dopo avanza sulla destra Napolitano e calcia in porta forte ma Ormelese compie un miracolo e con un colpo di reni tiene in partita i suoi. Nel finale però come detto a chiudere i giochi ci pensa Kerroumi allo scadere del secondo tempo: la sua conclusione sul primo palo si insacca per il 2-0 definitivo che vale non solo i tre punti ma anche il primo posto con il sorpasso alla Chiavazzese fermata sul pari casalingo.

JCP - STAY O’ PARTY 0-2 pt 3’ rig. Micillo (S), st 45’ Kerroumi (S)



JCP: Ormelese, Temporin, Rosati, Giorcelli, Sala, Volpato, Moscato, Roccia (st 31’ Iacomussi), Pallavidino (st 1’ Artico, st 31’ Borelli), Zaia, Geminardi. A disp.: Bellasio, Cardinale, Sgarano. All.: Casone



Stay: Favarin, Colangelo, Girino, Michelerio, Colella, Olearo, Starno, Napolitano, Micillo, Ferrigno, Morra (st 13’ Kerroumi). A disp.: Bonifacio, Martinotti, Magro, Bellingheri, Ubertazzi, Gentile, Ravagnani. All.: Perotti