Venerdì Spoladori parla del cinema italiano degli anni '70

CASALE - Terza puntata, venerdì 14 febbraio alle 17.30 in Biblioteca Civica, per il corso tenuto da Simone Spoladori sul “grande romanzo” del cinema italiano, con Anni ’70: Brutti, sporchi e cattivi – Tra cinema di genere e nuovi autori.

Dopo i trionfi, anche internazionali, del cinema italiano negli anni ’60, gli ultimi anni del decennio e gli anni ’70 vedono l’inizio della grande crisi: tra condanne al rogo e leggi maldestre, gli spettatori calano, le sale chiudono, mentre gli anni di piombo e i tumulti che scuotono la società rimangono fuori campo. Intanto i grandi autori e i generi (anche nuovi) si confermano.

Durante l’incontro, come sempre, saranno proposte analisi di alcune sequenze dei più importanti film citati, e saranno posti in evidenza i legami inscindibili tra il cinema e le dinamiche storiche e sociali di ogni periodo, sottolineando, quindi, come i film forniscano sempre un’efficace fotografia delle complesse e spesso difficilmente decifrabili evoluzioni del nostro paese.

Gli incontri, a ingresso libero e aperti a tutti, sono organizzati dall’Assessorato alla Cultura e sono validi anche come corso di formazione per insegnanti e avranno validità di credito formativo per gli studenti delle scuole superiori della città.

Simone Spoladori è, oltre che insegnante, critico cinematografico e autore per cinema, radio (suo Destini incrociati su Radio24), televisione e teatro. Ha pubblicato: Tim Burton. Il gotico delle meraviglie (2010), e Paolo Sorrentino. Le conseguenze di un autore. Ha in preparazione un libro su Christopher Nolan.