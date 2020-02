Nuova Boccia e La Familiare, vittorie che pesano

Alessandria fa doppietta in Promozione. Vince la Nuova Boccia, in trasferta a Marene, abbonata al 12-10. La imita La Familiare, 13-9 su Veloce Club, che era secondo, e la classifica si accorcia e infiamma le ultime due giornate della stagione regolare.

A Marene Nuova Boccia va sotto e poi rimonta: 4-0 con le sconfitte della coppia Fossati - Mometto (10-5) e della terna Rosso - Torta - Romeo (11-4). Accorcia Pavan nell'individuale, 11-8, e pareggia la seconda coppia, Borella - Della Piazza (11-7). I padroni di casa scappano di nuovo, con il progressivo, in cui Rosso cede 30-35 ad Amerio, e con le due prove di tiro precisione, Borella battuto 18-10 da Panetto, e Torta 15-3 da Migliore. Sul 10-4 la partita sembra compromessa, ma gli ospiti fanno l'impresa: Fossati vince l'individuale, 11-8, lo imita la terza coppia Saini - Borella, 11-8. La quarta, Pavan - Della Piazza, vince in volata, 11-10, e le terna Mometto - Torta - Rosso completa il sorpasso, 11-7, per il 12-10 finale.

La Familiare capitalizza al meglio la sua voglia di riscatto dopo il ko nel derby, 13-9 al Veloce Club, raggiunto così al secondo posto da altre tre squadre. Partenza lanciata degli alessandrini: vincono Piccardo - Ressia, 11-3, Kevin Montaldi - Borsari - Pasquin, 9-2, e Gatti, 11-10, pareggia la seconda coppia Ferraris - Prando, 9-9, ed è 7-1. Insistono gli uomini del presidente Roberto Rovere, con Guido che domina il progressivo, 43-26. Nel primo tiro di precisione ancora parità, 14-14 tra Ferraris e Adorno. La Familiare comanda nettamente, 10-2, che diventa 11-3 dopo, il secondo tiro di precisione, 18-18 tra Piccardo e Barone. Gli ospiti accorciano, Davide Montaldi battuto nell'individuale, 2-11, ma Ferraris - Pasquin, 11-1, mettono al sicuro la vittoria. Ininfluenti gli altri due risultati a favore del Veloce, 13-9 il finale.

Sugli altri campi Aostana - Enviese 5-17, Forti Sani - Centallese 11-11. Centallese comanda con 17 punti, non più raggiungibile. Poi Nuova Boccia, Forti Sani, Veloce Club ed Enviese con 12, la Familiare e Aostana con 11, Marene con 9.

In Prima Categoria San Candido Scm mette al sicuro il primo posto nel girone C con una settimana di anticipo: passa ad Aosta, 14-4 su Le Carreau, e sfrutta così il turno di riposo di Silpa, ora a -3, quando manca una giornata, che proporrà proprio lo scontro tra prima e seconda.