Casale Comics and Games, il 2020 è nel segno del western

CASALE - Sarà "Giandroide" la mascotte della quinta edizione di Casale Comics and Games in programma al Castello di Casale Monferrato il 20 e 21 giugno.

L'abbigliamento del simpatico robot tradisce il titolo dell'edizione di quest'anno, “Ultima Frontiera” dedicata al western in tutte le sue sfumature, da quello “spaghetti” a quello delle tante ambientazioni fantascientifiche che si sono ispirate al tema.

Una kermesse che al quinto anno si ripromette di essere ancora più imperdibile anche per l'ambientazione unica del Castello Paleologo. Il maniero trecentesco viene sfruttato completamente dai sotterranei gli spalti offrendo scenari suggestivi per giochi di ruolo, cosplay e ricostruzione set. Ma c'è spazio anche per una grande Artist Alley e almeno 5 mostre dedicate al Comics, un'immensa area game, 200 espositori e, dal programma in fase di definizione, almeno una ventina di eventi tra musica, presentazioni e incontri con gli autori.

Giandroide e la locandina sono come da tradizione opera di disegnatori amici del Festival. Quest'anno la firma è di Bianca Maria Costa Barbè e Francesca Ferri del collettivo l'Inghippo.