Donazioni: oltre un milione agli eredi dei pompieri morti a Quargnento

ALESSANDRIA - A ormai più di tre mesi dalla tragedia che ha colpito il Corpo dei Vigili del fuoco e l’Italia intera, il Comando di Alessandria ringrazia le Istituzioni, le aziende, i cittadini e gli enti non solo della provincia di Alessandria ma di tutta l’Italia, per la vicinanza, la partecipazione dimostrata in svariati modi, nonché per l’aiuto economico fornito alle famiglie dei pompieri caduti nell’adempimento del proprio dovere.

La raccolta fondi ancora in atto, organizzata dall’Associazione Vigili del Fuoco di Alessandria, ha oltrepassato di gran lunga le aspettative superando il milione di euro, già distribuito agli eredi.

"Vogliamo ancora ricordare - si legge in un comunicato stampa - i nomi dei tre ragazzi morti nell’esplosione del 5 novembre 2019 che resteranno sempre nei nostri cuori: Matteo Gastaldo, Marco Triches e Antonino Candido. Ma il nostro pensiero va anche ai due colleghi rimasti feriti in quella terribile notte, Giuliano Dodero e Luca Trombetta, che avranno bisogno di molto tempo per il recupero sia fisico che psicologico, potendo però contare sul supporto morale e concreto di tutti i colleghi e amici".