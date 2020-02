Domenica alla Canottieri si rema indoor

CASALE - Domenica 23 febbraio la Canottieri Casale ospita la quarta edizione dei Campionati di Indoor Rowing, targati ancora una volta Flay Logistics. A partire dalle 9.30 inizia la competizione, evoluta in rassegna interregionale: si scopriranno i campioni di Piemonte e Liguria.

Un’idea innovativa che proietta la società polisportiva monferrina verso importanti orizzonti organizzativi, in primis la possibile collaborazione con la Federcanottaggio nazionale per arrivare alla rassegna nazionale del campionato su remoergometri. Il placet arriva già da un numero uno di questo sport, come l’ex olimpionico Giuseppe Abbagnale, ora a direzione della Federazione: «È con vero piacere che saluto gli organizzatori di questo Campionato Interregionale di Indoor Rowing che catalizzerà l'interesse di tutti gli atleti delle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria. Un'iniziativa che farà divertire il pubblico alzando contestualmente il livello della manifestazione. Il canottaggio indoor, nel momento in cui la Federazione si è aperta alle palestre, è diventato un volano promozionale per tutto il movimento remiero».

Queste saranno le categorie (maschi e femmine) che scenderanno sul campo di regata: Allievi B1, Allievi B2, Allievi C, Cadetti, Esordienti, Junior, Master A, Master B, Master C, Master D, Master E, Master F, Master G, Master H, Master I, Para Rowing PR1, Para Rowing PR2, Para Rowing PR3, Para Rowing PR3 ID, Pesi Leggeri, Ragazzi, Senior A, Under 23.

Intanto il nuovo tecnico in casa Canottieri, Camilla Gozzelino, ci spiega, insieme all’altro coach Amedeo Mafucci, come stanno andando gli allenamenti in vista dell’impegno casalingo: «Una squadra molto unita che si sta ben comportando negli allenamenti, con grande impegno e collaborazione tra grandi e piccoli. Molti di loro sono alle prime esperienze, ma certamente proseguiranno sulla strada giusta, anche con le uscite in acqua nel ‘rinnovato’ tratto casalese del fiume Po». Tutti gli ingredienti per un’altra grande domenica di sport. L’accesso all’evento è libero.