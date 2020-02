Europa in Colle, alla Comunità Ebraica il saggio di Gallo

CASALE - Domenica 23 febbraio alle ore 16 riprendono gli appuntamenti culturali alla Comunità Ebraica di Casale Monferrato per parlare del saggio “Europa in colle – Transumanze militari in Monferrato nel seicento”. Scritto da Pietro Gallo, studioso di storia provinciale e locale e autore di vari saggi di storia dell’ebraismo sarà presentato in sala Carmi dall'autore e da Emanuele De Maria, sindaco di Conzano, e Massimo Pasciutta, sindaco di Ottiglio, in rappresentanza degli Enti che hanno concorso all’edizione del libro.

Il saggio indaga le complesse vicende attraversate dal Ducato del Monferrato nel periodo storico intercorso tra la costruzione della Cittadella di Casale Monferrato (1593) e la sua distruzione con il conseguente assorbimento definitivo nel Piemonte savoiardo (1706). Le ricerche storiche sono state effettuate negli archivi comunali di Ottiglio, Cella Monte, Conzano, San Salvatore e Casale Monferrato. La pubblicazione è stata realizzata con il contributo dei Comuni di Conzano e Ottiglio.