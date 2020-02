Il virus chiude le scuole in Piemonte

ALESSANDRIA - In Piemonte, le scuole di ogni ordine e grado, compresa l'Università, saranno chiuse per una settimana. La decisione è giunta oggi ed è figlia dell'emergenza data dal Coronavirus, che sta tenendo in apprensione non solo Lombardia e Veneto (le regioni più colpite), ma anche il Piemonte dove, già in questa domenica, sono state rinviate molte attività in luoghi pubblici, compresa la partita di Serie A Torino-Parma. Il Comune di Torino ha ordinato "la sospensione di tutte le manifestazioni sportive aperte al pubblico programmate per la giornata odierna".

La Regione, in una nota ufficiale, rende noto che "sono saliti in totale a 6 i casi positivi al coronavirus attualmente accertati in Piemonte, tre italiani a Torino, tra i quali è compreso anche il 40enne già risultato positivo nella giornata di ieri, e altre tre persone a Cuneo, già ospedalizzate, appartenenti alla comunità cinese. Sono invece una ventina i casi sotto stretta osservazione. In collaborazione con il Ministero della Salute, si sta preparando un'ordinanza omogenea a quella delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Il presidente, insieme al Prefetto, all'Assessore regionale alla Sanità e a quello alla Sicurezza, hanno anticipato che, a partire da domani e per una settimana, verranno sospese le attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio piemontese, compresi i servizi per l’infanzia e le Agenzie formative. Inoltre verranno sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni di ogni genere, all'aperto e al chiuso, che prevedono l'assembramento di persone".