Dalla A ai campionati regionali: non si gioca

ALESSANDRIA - Il comitato regionale della Federbasket aveva già fermato tutta l'attività, estendendo la decisione anche alle formazioni impegnate nei campionati nazionali. Il provvedimento della Federazione, d'intesa con le Leghe, blocca tutta la giornata in calendario il 29 febbraio e il 1° marzo e, anche, un recupero di A1.

Per Novipiù e Bertram salta così l'ultimo turno della stagione regolare: ancora non è stato deciso se slitterà di una settimana, facendo scivolare di un weekend anche la final eight di Coppa Italia o se, invece, dal 6 all'8 si giocherà la Coppa e poi la giornata mancante prima dell'inizio della fase ad orologio.

Anche Fortitudo Sandara, in B, non giocherà, ma ancora non è stato specificato se il calendario proseguirà e se le partite del 29 e 1° saranno recuperate infrasettimanalmente. Soluzione, quest'ultima, che sarà adottata, invece, in A2 femminile: se il campionato ripartirà il 7, Autosped riceverà Sarcedo al PalaCamagna e dovrà individuare una data per la partita in casa di Milano.