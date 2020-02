Polizia davanti al Banco di Desio, ma è un falso allarme

CASALE - Intervento in forze della Polizia poco fa a Casale, in piazza San Francesco, davanti alla filiale del Banco di Desio. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme scattato per la sirena di un antifurto che poteva essere riferita proprio all’istituto bancario.

Invece, fortunatamente, era di uno degli alloggi adiacenti la banca, e anche in quel caso non era scattato per l’intrusione di ladri. All’interno del Banco di Desio non c’era nessuno, neppure i dipendenti perché in pausa pranzo.