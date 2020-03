Crollo del muro in corso XXV Aprile: conclusi i lavori urgenti

MONCALVO - Hanno fatto ritorno a casa due delle famiglie evacuate da corso XXV Aprile in seguito al crollo del muro. Sabato 29 febbraio è stata infatti firmata dal sindaco un’ordinanza che ha permesso alle persone sfollate di ritornare nelle proprie abitazioni.

Il 27 novembre 2019, dopo il crollo di una porzione dell’antica cinta muraria che costeggia la via d’accesso alla città aleramica, era stata immediatamente disposta la chiusura del tratto stradale interessato e delineata una “zona rossa” all’interno della quale risiedevano, e risiedono tuttora, alcune famiglie. Per alcune di esse, la cui presenza era soggetta a forti rischi, era stata ordinata l’immediata evacuazione.

Dopo 3 mesi di lavori, la situazione è in miglioramento e si sta avviando a giungere alla normalità. Il primo passo è stato effettuato, permettendo a queste persone di ritornare nelle loro abitazioni. Sono state messe in campo le forze dal Comune, con il contributo e la consulenza di altri enti pubblici come la Regione Piemonte e la Provincia di Asti, e delle aziende specializzate che hanno operato direttamente mettendo in sicurezza l’intera area.

I lavori di somma urgenza si stanno quindi avviando verso la conclusione e in tempi molto brevi verrà riaperta la strada, in un solo senso di marcia, così come avveniva fino allo scorso 27 novembre.