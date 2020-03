Avo: a Casale l'attività è sospesa

CASALE - L'Avo (Associazione Volontari Ospedalieri), di Casale, in ottemperanza a quanto comunicato dalla Direzione Sanitaria dell’Ospedale S.Spirito, in ossequio alle disposizioni regionali relativamente al Coronavirus, comunica che è sospesa l’attività in attesa delle nuove direttive impartite dalle autorità sanitarie competenti.