Bertram lunedì contro Agrigento. Novipiù gioca domenica

CASALE - AGGIORNAMENTO ORE 14 - Ufficiale anche la data del prossimo impegno di Novipiù Junior Casale: la squadra di Mattia Ferrari ospiterà Rieti al PalaFerraris domenica alle 18. Anche per questa partita porte aperte.

TORTONA - C'è una data certa per la ripartenza della A2. Almeno per Bertram Derthona: la partita contro M Rinnovabili Agrigento, ultimo atto della stagione regolare, saltata domenica 1° marzo per il blocco dei campionati, è stata ripogrammata per lunedì 9 marzo, alle 19, al PalaOltrepò.

Nella prima comunicazione si specifica che l'incontro sarà giocato a porte aperte al pubblico, "fatte salve disposizioni degli enti competenti, che potranno arrivare in qualsiasi momento".