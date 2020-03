La Camminata della mimosa, per le donne e per chi le ama

MOMBELLO MONFERRATO - La Camminata della Mimosa giunge alla sua sesta edizione. Quest’anno il Circolo Ancol di Pozzengo, in collaborazione con Cammini DiVini, in occasione della festa delle donne, ripropone la camminata sui sentieri che da Pozzengo attraversano le colline fino a giungere nei pressi del Castello di Gabiano per poi ritornare al punto di partenza.

Il percorso è di circa 12 km con un dislivello di 150 m per circa 4 ore di cammino. Il trekking si snoda tra Pozzengo e Gabiano con ritrovo nella piazza di fronte al Circolo Ancol di Pozzengo e partenza in discesa a fianco della chiesa della Madonna del Carmine. Al termine della strada asfaltata si svolta a destra verso il fondovalle e si risale subito dopo verso Martinengo senza però entrare nell’abitato. Si prosegue quindi a mezza costa fino a giungere ad una cappelletta campestre dedicata a Don Bosco dove svoltiamo a destra attraversando il borgo di Mincengo. Si scende quindi verso la Chiesa di Sant’Aurelio per poi risalire verso Zoalengo. Nel curvone in centro paese si prende a destra salendo verso un sentiero panoramico che porta verso il castello di Gabiano con vista a sinistra sulle colline Monferrine e a destra sulla pianura padana e sull’arco alpino. Giunti a Gabiano costeggiamo il castello e attraversiamo il borgo antico prima di iniziare a scendere verso lo Story Park, sede della Pro Loco di Gabiano dove ci sarà un ristoro con degustazione di formaggi e vini locali. Per il ritorno si andrà in direzione del campo da tamburello per poi proseguire dritti su una lunga sterrata che ci riporta al Pilone di Don Bosco. Poi un breve tratto dell’andata in senso inverso prima di deviare a sinistra sul fondovalle verso un laghetto. Da qui riprende la salita che riporta verso l’abitato di Pozzengo, alla sua Chiesa patronale ed infine ritornare al punto di partenza.

Si consigliano calzature da trekking, scorta d'acqua e abbigliamento comodo. Al ritorno in paese ci aspetterà l’equipe del Circolo per una abbondante e deliziosa “panissa” vercellese preparata da uno dei massimi esperti di questo gustoso piatto, più tagliere di formaggi della Cascina Modina di Valcerrina.

Ritrovo per iscrizioni sabato 7 marzo alle 13 presso il Circolo Ancol di Pozzengo, partenza alle 13,30.

Il costo previsto è di 5 euro per la sola camminata più 15 euro per la “panissa” all'arrivo (facoltativa).

Al termine ci sarà spazio per tutte le donne del paese con un secondo turno di panissa per festeggiare la Festa delle Donne, anche con coloro che non possono più camminare svelte come un tempo

Per informazioni e prenotazioni: Augusto Cavallo, guida ambientale escursionistica e istruttore Scuola Italiana Nordic Walking - Tel: 339 4188277 - mail: augusto.cavallo66@gmail.com.