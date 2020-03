In pensione Roberto Botta, il direttore della Biblioteca Canna

CASALE - Dal 1° di marzo Roberto Botta, raggiunta la pensione, non è più il direttore della Biblioteca Civica Giovanni Canna di Casale. In merito il presidente dell'Anpi di Casale Gabriele Farello commenta: «Sin dall’inizio del mio mandato quinquennale quale presidente Anpi della sezione di Casale Monferrato, nel 2016, ho subito ricevuto aiuto e collaborazione da Roberto e da tutto lo staff della Biblioteca Civica. Un rapporto che ha permesso all’Anpi, ma non solo, di realizzare negli anni iniziative importanti per qualità, visione, riscontro, livello culturale e partecipativo. Un’impronta, la sua, che ha trasformato l’attività della Biblioteca ampliando e modernizzando l’offerta dei servizi erogati, rendendola sempre più veicolo di cultura e conoscenza a 360 gradi, coinvolgendo un numero sempre maggiore di soggetti del nostro territorio. A giovarne è stata la comunità intera.

Caro Roberto, se Mark Twain scriveva che “Il segreto del successo nella vita è fare della tua vocazione il tuo divertimento”, allora non posso che concludere ulteriormente questo ringraziamento con le sue parole, con l’obiettivo che ti auguro per il tempo a venire, per la tua seconda vita: Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vele. Esplorate. Sognate. Scoprite».

In attesa della nomina di un nuovo direttore il dirigente responsabile della Biblioteca Canna è Luigi Mantovani.