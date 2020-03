Riboldi conferma un caso sospetto a Casale: «Ne usciremo al meglio»

CASALE - Il sindaco di Casale Federico Riboldi aggiorna sulla situazione dell'emergenza coronavirus: «La situazione in provincia non sta migliorando ma Casale, con un solo caso sospetto, è un'isola felice. Stiamo monitorando il tutto con attenzione. A breve avremo due riunioni per capire meglio la situazione. La nostra città ha vissuto moltissimi drammi peggiori di questo. Il Monferrato è una comunità, se saremo uniti e penseremo ai più deboli ne usciremo al meglio».