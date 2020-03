Casale cancella gli eventi: stop a Mercatino e Luna Park, confermato il mercato bisettimanale

CASALE - «In questo particolare momento la salute pubblica e la prudenza devono prevalere, cercando di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di evitare il più possibile assembramenti» spiega il sindaco Federico Riboldi nel comunicare la sospensione e il rinvio di tutte le iniziative previste in città fino al 3 aprile.

Sono rinviati o annullati:

Castello del Monferrato: Jas – Just Another Stage compresi tutti gli eventi e le iniziative collaterali, Esistenza cielo – Personale di Marco Tulipani e Golosaria (di quest'ultima si conosce già quando si terrà: il 9 e 10 maggio 2020).

Teatro Municipale (biglietti validi per la nuova data che sarà comunicata in seguito): Le Allegre Comari di Windsor (10 e 11 marzo), Era Meglio Andare al Cinema (17 marzo) e Vivaldiana (29 marzo). La Traviata (4 aprile) è stata rimandata a sabato 24 ottobre 2020 sempre alle ore 20.30.

Biblioteca Civica Giovanni Canna: Il grande romanzo del cinema italiano a cura di Simone Spoladori (10 e 13 marzo).

Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati: tutte le attività in programma per il mese di marzo (Nati per lettere, Laboratorio orticolo, Martedì e giovedì da favola, ecc.)

Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi: Casale Città Aperta (7 e 8 marzo), visita tematica per adulti sul carboncino (15 marzo) e Disegniamo l’arte (28 marzo).

Mercati, fiere e mercatini: come già annunciato in precedenza la Mostra Regionale di San Giuseppe (rinviata al 17 / 26 aprile) e Mercatino dell’Antiquariato (7 e 8 marzo).

Luna Park (7 / 29 marzo).

Confermato, invece, il mercato bisettimanale di piazza Castello (martedì e venerdì).

Per quanto riguarda uffici e servizi comunali resteranno aperti al pubblico con limitazioni del numero di persone all’interno, compresi Biblioteca Civica Giovanni Canna, la Biblioteca delle Ragazze e dei Ragazzi Emanuele Luzzati, il Museo Civico e Gipsoteca Leonardo Bistolfi e il Castello del Monferrato (spazi all’aperto).