Sabato sera a Casale, c'è chi non rinuncia ad un drink

CASALE - A breve diverranno ufficiali le limitazioni imposte dal governo per ridurre la proliferazione del coronavirus anche in provincia di Alessandria. Nel frattempo i casalesi non hanno rinunciato ad uscire per il drink del sabato sera. In misura minore rispetto a una serata normale evidentemente, ma il centro della città è tutt'altro che deserto.

Per le strade piuttosto frequente il passaggio di auto delle forze dell'ordine, verosimilmente intente a verificare il rispetto delle normative all'interno dei locali pubblici.