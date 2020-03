Coronavirus. Si ferma anche la pallacanestro

ALESSANDRIA - Il tentativo di tornare ad una sorta di normalità è fallito. I campionati di pallacanestro di Serie A2 e B sono sospesi. A seguito del decreto firmato la notte scorsa dal governo la Lnp (Lega Nazionale Pallacanestro), in accordo con settore agonistico Fip (Federazione Italiana Pallacanestro) ha comunicato che da domani i campionati di Serie A2 e Serie B (con gare previste a porte chiuse) vanno intesi come sospesi, fino a data da destinarsi (stessa decisione anche per la Serie A).

Per quanto riguarda le squadre alessandrine la partita della Novipiù Casale (con Rieti), prevista per oggi era già stata posticipata - un giocatore della Junior ha accusato febbre ad inizio settimana - a sabato 14 e ora è definitivamente rinviata. La partita di Voghera tra Bertram Derthona e Agrigento programmata per domani (per la quale i siciliani avevano già chiesto il rinvio) è sospesa e rinviata. In B la partita di Alba della Fortitudo (che aveva quattro giocatori influenzati) in programma oggi era già stata rinviata.

Restano da valutare le partite di A2 e Serie B in programma oggi che però non riguardano squadre alessandrine. Per queste le partite che «coinvolgono società non residenti nelle zone rosse, e che prevedono la presenza di squadre che non provengono da zone rosse, restano confermate in calendario, con disputa a porte chiuse».

Difficile al momento pronosticare una ripresa dei campionati.