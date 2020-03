Casale: spesa a domicilio per chi è in quarantena

CASALE - La Croce Rossa e la Protezione civile di Casale hanno istituito il servizio di spesa a domicilio per le persone messe in quarantena per il virus Covid-19.

Da oggi è possibile, solamente per chi è stato sottoposto dalle autorità sanitarie in quarantena (quindi sono escluse le persone in autoquarantena), telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 al numero 0142 452258 e prenotare la spesa.

Gli acquisti, che saranno effettuati dai volontari una volta la settimana, potranno comprendere beni di prima necessità come farmaci da banco, alimenti a lunga conservazione o prodotti per l’igiene intima.

Al momento della consegna saranno indicate le modalità di pagamento della sola spesa, perché il servizio di consegna a domicilio è totalmente gratuito.