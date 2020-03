Riboldi: "Non affolliamo i luoghi pubblici, anche all'aperto"

Il sindaco Federico Riboldi fornisce un nuovo aggiornamento e chiarisce che "non è consentito l'asporto in ristoranti e pizzerie dopo le 18, solo la consegna a domicilio. Ci sono criticità a far rispettare la distanza di sicurezza in gelaterie e panetterie, la polizia locale farà un passaggio per concordare le modalità di accesso per evitare affollamento. Non affolliamo luoghi pubblici all'aperto. Evitiamo l'assembramento anche in queste aree".