Vigili del fuoco davanti al Duomo: ma è solo un intervento di routine

CASALE - Ha destato preoccupazione in più di un casalese la presenza congiunta di alcuni mezzi dei vigili del fuoco, dei carabinieri e della Croce Verde questa mattina in largo Angrisani, davanti alla Cattedrale. In realtà si è trattato di un intervento ordinario, a risolvere il malfunzionamento di una canna fumaria in una delle abitazioni situate nelle strette vie nei pressi del Duomo che, con l'operazione, non aveva nulla a che vedere; è stato solo usato come parcheggio il suo sagrato.