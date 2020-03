Casale attacca il virus: tutte le iniziative

Il Comune di Casale sta adottando una serie di contromisure all'emergenza coronavirus. Ai cittadini in quarantena in collaborazione con Croce Rossa e Protezione Civile viene portata la spesa a casa, si provvede alla sanificazione di frazioni, quartieri e centro storico con apparecchiature automatiche e manuali grazie al contributo di Energica, Amc e Cosmo. Si sta provvedendo ad acquistare mascherine professionali per rifornire i sanitari e tutti gli operativi.

Da oggi, inoltre, è anche possibile contribuire direttamente facendo una donazione sul conto del Comune di Casale Monferrato inserendo nella causale "Emergenza CoronaVirus". Il codice Iban per le donazioni è il seguente: IT80Q0503422601000000001586 (intestato al Comune di Casale Monferrato).