Alessandria Volley, audio conferenza per le squadre

ALESSANDRIA - Alessandria Volley resta a casa, ma accorcia le distanze. Virtualmente, con una audio conferenza, domani alle 19. Coinvolti atlete e atleti, allenatori e dirigenti: sarà il primo di molti appuntamenti, grazie a InChiaro, provider di telefonia e connessioni internet, che è anche sponsor dell'Under 13 femminile.

I tecnici hanno distribuito programmi di allenamento, che le giocatrici seguono scrupolosamente (come nel video), ma è importante parlarsi e confrontarsi, per far ascoltare molte voci e sentirsi sempre gruppo, con relazioni forti. Il numero da comporre è 0144 485377, l'iniziativa è completamente gratuita: connessione possibile fino a 100 persone, moderatore il presidente Mauro Bernagozzi.