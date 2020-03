Il governo 'chiude' l'Italia. Ecco cosa resta aperto

ALESSANDRIA

ORE 11 - Su tanti balconi iniziano a spuntare messaggi e striscione di solidarietà e supporto

ORE 8.30 - Il commento del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Oggi, di fronte a una delle situazioni più difficili mai affrontate, nasce un grande patto per il nostro Piemonte, condiviso con tutto il mondo produttivo ed economico e con gli enti locali - spiega il governatore - La preoccupazione per l’evoluzione del contagio è comune e, nel timore che le misure messe in atto finora non siano sufficienti, dopo esserci confrontati con la Lombardia abbiamo voluto proporre al Governo una serie di misure per il Paese, condivise anche dal Comitato scientifico della nostra Unità di Crisi regionale. Un lavoro corale e di grande collaborazione che ci ha permesso di proporre azioni forti, ma equilibrate. Oggi per vincere il coronavirus abbiamo bisogno di rallentare il cuore economico del nostro territorio, senza però fermarlo".

ORE 8.30 - Il governo 'chiude' l'Italia per due settimane. Qui il video del premier Giuseppe Conte e il decreto, con l'elenco di tutte le attività che restano aperte.