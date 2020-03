Nel Casalese raccolti già oltre 70mila euro per combattere il coronavirus

CASALE - Le città di Casale Monferrato, Trino e Moncalvo, con tutti i Comuni del distretto sanitario hanno lanciato la campagna "In casa con la testa, per la città con il cuore" con l'obiettivo di sostenere concretamente gli sforzi dei sanitari e dei volontari in prima linea.

I fondi saranno utilizzati per mascherine, camici, guanti, occhiali e tutto ciò che sarà necessario per superare al meglio l'emergenza. «Il Monferrato casalese passa al contrattacco con una campagna di solidarietà senza precedenti - ha voluto sottolineare il sindaco di Casale Monferraro, Federico Riboldi - sono stati raccolti più di 70mila euro in poche ore ed è stato firmato il primo ordine di 10mila mascherine da destinare ai sanitari e ai volontari in prima linea. A breve nuovi ordini per respiratori polmonari».

È possibile donare tramite bonifico al seguente IBAN: IT80Q0503422601000000001586 intestato a Comune di Casale Monferrato e indicando quale causale Emergenza Coronavirus oppure online tramite il seguente link della campagna online MonferratoVSCoronaVirus