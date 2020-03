Coronavirus: rinviata la sanificazione delle strade

LU E CUCCARO - Rinviata l’opera si sanificazione delle strade del paese. La decisione del sindaco Franco Alessio è arrivata dopo i comunicati di Arpa Piemonte e dell’Assessore regionale alla Sanità.

I tecnici hanno formulato il loro parere dopo essere venuti a conoscenza dell'intenzione di alcuni comuni dell’Alessandrino di procedere alla sanificazione delle strade con ipoclorito. “L’operazione non è ritenuta efficace - hanno spiegato i tecnici Arpa regionali - nella lotta al Covid 19, come emerso dai colloqui avuti dal direttore generale con i vertici regionali della Sanità”. L’Agenzia considera la pratica dannosa per l’ambiente, per questo motivo ha dato parare negativo.

L’assessore Regione all’Ambiente Matteo Marnati ha spiegato come, al momento, non vi sia evidenza che spruzzare ipoclorito di sodio all’aperto, massivamente, sui manti stradali possa avere efficacia. La pulizia delle strade è buona prassi, ha sostenuto, ma non è possibile usare soluzioni inquinanti. Senza evidenze scientifiche è utili concentrasi su azioni più incisive.

Arpa ritiene che iniziative mirate rivolte a superfici in ambiente interno ed esterno destinate a venire a contatto con le mani, possono conseguire risultati migliori in ottica di prevenzione di diffusione di contagio. Il direttore di Arpa, Robotto, ha sottolineato che l’ipoclorito di sodio, componente principale della candeggina, è sostanza inquinante che potrà nel tempo contaminare le acque di falda, direttamente o attraverso i suoi prodotti di degradazione.

In forza di queste indicazioni, il sindaco Franco Alessio ha rinviato l’intervento previsto per questa sera in attesa di conoscere come intervennero e con che tipo di prodotti.

Il Comune, da martedì scorso, ha aperto il Coc, il centro operativo comunale che permette di organizzare e svolgere le attività necessarie ad affrontare l’emergenza.